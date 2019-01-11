Послы ряда стран Европы в США и глава представительства Евросоюза в Вашингтоне поддерживают американский Минфин в вопросе возможного снятия санкций с компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски — холдинга En+ и алюминиевого гиганта «Русал». Об этом говорится в адресованном американским сенаторам письме дипломатов, которое имеется в распоряжении ТАСС.

Документ подписан послами Австрии, Великобритании, Германии, Ирландии, Италии, Франции, Швеции, а также главой представительства ЕС в Соединенных Штатах.

«Мы приветствуем недавние действия Казначейства в отношении представления конгрессу доклада о предполагаемом исключении En+ и «Русала» из санкционного списка», — говорится в письме.

Дипломаты отмечают, что продление санкций США в отношении En+ и «Русала» негативно скажется на алюминиевой отрасли в Европе и может лишить средств к существованию 75 тыс. человек в Европе.

«С тех пор как были введены санкции, глиноземные и алюминиевые заводы в Австрии, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Швеции и Великобритании столкнулись с повышением цен и значительными трудностями в обеспечении их текущей деятельности, заключению новых договоров купли-продажи и перезаключению существующих контрактов с давними покупателями. Исключение (из санкционного списка. — Прим. ред.) En+ и «Русала» позволят сохранить эти заводы и источник существования 75 тыс. человек во всем Евросоюзе (2,6 тыс. человек на четырех глиноземных заводах, 13 тыс. — на алюминиевых комбинатах и 60 тыс. — на связанных производственных мощностях)», — говорится в письме.