Вакансия акушера-гинеколога-репродуктолога в Москве возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в январе, составленный сайтом по поиску работы HeadHunter. Соискатели предлагают специалистам данной области с опытом работы не менее трех лет от 574 тыс. рублей до вычета НДФЛ.

Второй в списке стоит вакансия в столице «технический директор» (IT-director) с заработной платой от 500 тыс. рублей на руки при наличии опыта работы более шести лет. Третью строчку занимает вакансия «менеджер по продажам нефтепродуктов» с такой же оплатой труда, опыт работы не требуется.

Четвертое место заняла вакансия «Python-разработчик», которому предлагают от 4 тыс. долларов (около 267,5 тыс. рублей) в месяц на руки. Кандидатам необходим опыт работы в данной сфере от трех до шести лет. На пятой строчке оказалась вакансия «финансовый директор» во Владивостоке с зарплатой от 500 тыс. рублей до вычета НДФЛ при наличии опыта работы более шести лет.

В рейтинг HeadHunter также вошли вакансии в столице «командир воздушного судна» (от 300 тыс. рублей на руки) и «директор по рекламе и маркетингу» (250 тыс. рублей до вычета НДФЛ), «коммерческий директор» в Санкт-Петербурге с аналогичной зарплатой, «стоматолог-ортопед» в Ростове-на-Дону (от 200 тыс. рублей на руки), вакансия «стюардесса/стюард бизнес-авиации» (от 120 до 150 тыс. рублей до вычета НДФЛ) в Казани, «шеф-повар» в Сочи (от 100 до 150 тыс. рублей на руки).

Всего в рейтинге представлены 20 вакансий из девяти городов России. Замыкает список предложение для менеджеров по работе с корпоративными клиентами в Казани с опытом от одного года в данной области, зарплата составит от 80 до 200 тыс. рублей до вычета НДФЛ.