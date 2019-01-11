Последний раз с таким шагом ключевая ставка двигалась в декабре 2017 года.
Банк России может снова изменять ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов (0,5%), рассказал директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Алексей Заботкин.
Последний раз с таким шагом ключевая ставка двигалась в декабре 2017 года, затем Банк России дважды снижал и дважды повышал ставку на 25 базисных пунктов.
«25 базисных пунктов — это минимальный шаг, более мелкие изменения ключевой ставки на экономику значительного влияния оказать не могут, — рассказал Алексей Заботкин в интервью «Российской газете». — Если что-то очень сильно меняется, либо в экономической ситуации, либо в наших прогнозах, Банк России может двигаться и большими шагами».
Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке состоится 9 февраля, а «опорное» заседание, на котором обычно принимается решение об изменении ставки — 23 марта.
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