Банк России может снова изменять ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов (0,5%), рассказал директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Алексей Заботкин.

Последний раз с таким шагом ключевая ставка двигалась в декабре 2017 года, затем Банк России дважды снижал и дважды повышал ставку на 25 базисных пунктов.

«25 базисных пунктов — это минимальный шаг, более мелкие изменения ключевой ставки на экономику значительного влияния оказать не могут, — рассказал Алексей Заботкин в интервью «Российской газете» . — Если что-то очень сильно меняется, либо в экономической ситуации, либо в наших прогнозах, Банк России может двигаться и большими шагами».

Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке состоится 9 февраля, а «опорное» заседание, на котором обычно принимается решение об изменении ставки — 23 марта.