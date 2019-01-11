Два российских бизнесмена, которые более десяти лет держали средства на счетах в кипрских банках, закрыли их из-за невозможности подтвердить происхождение денег. Об этом они сообщили Bloomberg.

По их словам, банки в течение последних нескольких месяцев запрашивали у предпринимателей старые документы для подтверждения источников происхождения средств на счетах. Однако бизнесмены не смогли предоставить банкам эти данные.

Бывший замгендиректора «Газпрома» Александр Рязанов, занимающийся недвижимостью на Кипре, в интервью Bloomberg заявил, что «кипрским банкам сейчас нужно много бумаг, сейчас очень сложно открыть новый счет».

Гендиректор Института дипломированных бухгалтеров Кипра Кириакос Иордану сообщил, что «число россиян на Кипре сокращается». Bloomberg приводит данные Центробанка Кипра, согласно которым в конце ноября 2018 года объем средств на банковских счетах, принадлежащих иностранцам (в основном россиянам), упал до 7,1 млрд евро по сравнению с рекордными 21,5 млрд евро в конце 2012 года.

Летом 2018 года Центробанк Кипра сообщил банкам страны об ужесточении требований к иностранным компаниям. Кредитным организациям предписали выявлять офшорные компании и прекращать сотрудничество с ними.

Ужесточение стало результатом давления США на руководство Кипра: в мае прошлого года остров посещал помощник главы Минфина Маршалл Биллингсли. Юрист Александр Захаров в беседе с РБК подчеркнул, что Вашингтон «хоронит всю банковскую систему Кипра для нерезидентов».