Агентство финансовых услуг Японии выдало разрешение криптовалютной бирже Coincheck на полное возобновление операционной деятельности на территории страны.

Как напоминает Ttrcoin , Coincheck была взломана в январе 2018 года, когда потеряла свыше 500 млн долларов в криптовалюте NEM, однако теперь она вновь входит в список официально признанных платформ для обмена цифровых активов в Японии.

Пока регулятор рассматривал статус лицензии Coincheck, биржа внесла необходимые поправки в собственную систему управления рисками и постепенно восстановила работоспособность сервисов.