Крипто-процессинговый сервис Keplerk запустил экспериментальный проект по продаже биткоинов за фиат в шести табачных магазинах Парижа.

Как сообщает местное издание Capital, клиенты табачных магазинов могут купить биткоины на 50, 100 и 250 евро. За эту сумму они получают карточку с цифро-буквенным кодом и QR-код, который необходимо ввести на сайте Keplerk. С каждой покупки Keplerk взимает 7% комиссию (1,25% передается торговой точке).

Сооснователь Keplerk Адиль Захар заявил, что к февралю он планирует расширить проект на 6 500 табачных магазинов, сообщает Ttrcoin , ссылаясь на Reuters.

При этом, хотя Keplerk не имеет лицензии местных властей, запрета на продажу биткоина в табачных магазинах регулирующие органы не выносили.