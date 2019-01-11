Как и в предыдущие годы Италия сохранят лидерство среди стран, в которых клиенты банка предпочитают проводить свои новогодние каникулы. Более 865 млн рублей клиенты банка потратили в этой солнечной стране, при этом количество трансакций превысило 82 тысячи. Также в топ-5 популярных стран входят Франция (523 млн рублей), Испания (415 млн рублей), ОАЭ (410 млн рублей), и США (411 млн рублей). Также клиенты банка совершали покупки в Австрии, Германии, Таиланде, Швейцарии, Финляндии и других странах.

Наиболее активно снимали наличные по картам Альфа-Банка в зарубежных банках в Таиланде (132 млн рублей), Германии (63 млн рублей), США (53 млн рублей), Испании (52 млн рублей) и Италии (45 млн рублей), Китае (30 млн рублей), Франции (29 млн рублей), Белоруссии (27 млн рублей), Англии (26 млн рублей), и Израиле (25 млн рублей).