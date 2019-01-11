Эстонская криптотрейдинговая платформа DX.Exchange, предлагающая клиентам возможность вкладывать криптовалюту в акции технологических компаний, запустилась с критическими уязвимостями, представляющими угрозу утечки конфиденциальной информации пользователей, рассказал анонимный трейдер, который смог получить токены аутентификации других пользователей криптоплощадки вместе со ссылками, необходимыми для восстановления паролей к их учетным записям.

Как сообщает Anycoin , за полчаса трейдеру стали доступны 100 таких токенов в формате JSON Web Tokens, позволяющем извлечь полные имена и адреса электронной почты клиентов.

Также он нашел способы получить полные базы данных со сведениями о клиентах, возможность внедрить на сайт зловредное ПО или вывести средства со счетов.