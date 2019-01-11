Министерство финансов Украины оценивает общий объем платежей по государственному долгу в 2019 году в 417 млрд гривен или 14,2 млрд долларов, сообщается в макроэкономическом обзоре и прогнозе за январь 2019 года, опубликованном на сайте Минфина.

В том числе платежи в иностранной валюте составят около 9 млрд долларов.

«В 2019 году необходимо погасить 150,5 миллиардов гривен (5,3 миллиардов долларов. — Прим. ред.) внутреннего и 121,8 миллиардов гривен (4,3 миллиарда долларов. — Прим. ред.) внешнего долга. Платежи по обслуживанию внутреннего долга составят 88,7 миллиардов гривен (3,1 миллиарда долларов. — Прим. ред.), внешнего — 56,4 миллиардов гривен (1,9 миллиарда долларов. — Прим. ред.)», — говорится на официальном сайте Минфина.