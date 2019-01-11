Рубль остается значительно недооцененным по сравнению с долларом, пишет журнал The Economist. Стоимость российского рубля на 70% ниже справедливого курса, утверждает издание на основании нового выпуска «индекса Биг-Мака».



«Индекс Биг-Мака», подсчет которого The Economist ведет с 1986 года, основывается на том, что список ингредиентов, из которых изготавливается традиционный гамбургер в сети McDonald's, одинаков для всех стран, в которых присутствуют рестораны сети. В соответствии с теорией о паритете покупательной способности валют, в идеальных условиях на одну и ту же сумму, переведенную в другую валюту на основании обменного курса, в любой стране мира можно купить одинаковый объем товаров.

Таким образом, разница в стоимости «Биг-Мака» в различных странах будет демонстрировать недооцененность той или иной валюты.



В соответствии с оценками The Economist, почти все мировые валюты остаются недооцененными по сравнению с долларом. Российский рубль остается на последнем месте по этому показателю: по оценке издания, рубль недооценен на 70% по сравнению с долларом. В России «Биг-Мак» стоит 1,65 доллара (110 рублей), в то время как в США — 5,58 доллара (373 рубля). Год назад, в январе 2018 года, рубль был недооценен на 57%.

Данные The Economist о стоимости «Биг-Мака» в России отличаются от официальной цены, указанной на сайте McDonald's (130 рублей).

На предпоследнем месте в рейтинге The Economist находится украинская гривна: она недооценена на 65%. Всего лишь три валюты в мире переоценены по сравнению с долларом — швейцарский франк, норвежская крона и шведская крона.