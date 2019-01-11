Арбитражный суд Москвы на заседании 10 января объявил резолютивную часть решения о введении процедуры принудительной ликвидации в отношении банка «Союзный». Об этом в пятницу, 11 января, сообщает Агентство по страхованию вкладов, которое назначено ликвидатором.

Лицензия у «Союзного» была отозвана 25 октября 2018 года. «Ключевым направлением бизнес-модели КБ «Союзный» являлось предоставление кредитов и банковских гарантий юридическим лицам. При этом надзорным органом регулярно выявлялась недооценка кредитного риска, в связи с чем к банку неоднократно применялись меры воздействия по адекватной оценке принимаемых рисков», — указывал, в частности, Центробанк.



Кроме того, регулятор выявил в деятельности банка многочисленные нарушения «антиотмывочного» законодательства в части полноты и достоверности сведений, направлявшихся в уполномоченный орган. «Союзный» также долго находился в поле зрения ЦБ в связи с осуществлением транзитных сомнительных операций.

