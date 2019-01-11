Стоимость барреля нефти Brent в пятницу превысила 62 доллара впервые с 13 декабря 2018 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11:28 мск, цена мартовских фьючерсов на нефть Brent выросла до 62,19 доллара за баррель. Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI на 11:50 мск поднялась на 0,49 доллара, до 53,08 доллара за баррель.

«Фундаментальные факторы, такие как высокий уровень добычи нефти в США и снижение спроса на энергоресурсы вследствие замедления мировой экономики, по-прежнему не дают ценам на нефть продемонстрировать существенный рост. Тем не менее действующее соглашение ОПЕК+ позволяет нефтяным контрактам закрепиться в районе текущих отметок. Важной темой для нефтяного рынка, как и для всего класса рисковых активов, является тема торговых противоречий между США и Китаем. Дополнительная информация по данной теме может появиться в конце января. Краткосрочным ориентиром по Brent выступают отметки 61—63 доллара за баррель», — прокомментировали аналитики Нордеа Банка.