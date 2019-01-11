Столичные оперативники задержали подозреваемого в краже крупной суммы денежных средств у банка. Об этом сообщается на сайте московского главка МВД.

«Оперативники управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Москве совместно с коллегами из отделения МВД России по Пресненскому району задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в хищении денежных средств кредитной организации в размере свыше 2 миллионов рублей», — рассказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

В территориальный отдел полиции поступило заявление от сотрудника одного из банков на Тишинской площади в столице. Он сообщил, что неизвестный похитил крупную сумму денежных средств со счетов кредитной организации. Материальный ущерб составил более 2 млн рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали на площади Киевского вокзала подозреваемого — 27-летнего жителя столицы. Установлено, что злоумышленник являлся сотрудником банка. Используя поддельные документы, он оформил дебетовые карты на клиентов банка и в дальнейшем несанкционированно перевел туда с их счетов денежные средства. Впоследствии мужчина лично снимал эти деньги в различных банкоматах и распоряжался ими по своему усмотрению.



Возбуждено уголовное дело о краже (статья 158 Уголовного кодекса РФ). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.