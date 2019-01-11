Президент США Дональд Трамп в 2018 году продал недвижимость на сумму около 35 млн долларов. Об этом сообщил в пятницу журнал Forbes, который провел анализ данных о продажах имущества, доступных в открытых источниках.

По информации издания, больше половины от указанной суммы было выручено от продажи жилого комплекса в Бруклине. По подсчетам Forbes, компания Trump Organization, которой владеет президент, получила около 20 млн долларов в результате этой сделки. Еще около 5,5 млн долларов удалось выручить от продажи нескольких апартаментов в принадлежащем компании Трампа 64-этажном небоскребе в Лас-Вегасе, сообщает издание. В настоящий момент Трамп, предположительно, владеет жилой недвижимостью на сумму около 437 млн долларов, отмечает Forbes.

Как напоминает издание, незадолго до вступления Трампа в должность президента один из его юристов обещал, что во время нахождения у власти миллиардер не будет совершать никаких новых сделок с зарубежными покупателями. Однако журнал обнаружил, что одну из принадлежащих компании Трампа квартир в Лас-Вегасе приобрел человек, который указал в качестве адреса своего проживания город в Китае, что может являться нарушением такого обещания.

После победы на президентских выборах в США Трамп передал управление семейной компанией Trump Organization своим старшим сыновьям, однако остался ее владельцем. Во время предвыборной гонки в США Трамп, фигурирующий в списке самых богатых американцев по версии Forbes уже более 30 лет, заявлял, что его капитал превышает 10 млрд долларов, однако эксперты неоднократно выражали сомнение на этот счет, утверждая, что его состояние гораздо меньше. По оценкам Forbes, оно составляет чуть более 3 млрд долларов.