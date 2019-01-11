Сбербанк повышает с 14 января ставки по ипотечным кредитам в среднем на 1—1,5 процентного пункта. Об этом в пятницу сообщил источник «Прайма» в банке.

«С понедельника банк хочет поднять ставки в среднем на 1—1,5 процентного пункта», — рассказал собеседник.

Напомним, что в октябре прошлого 2018 года Сбербанк уже повышал ставку по ипотеке на 0,4 п. п. В настоящее время базовая ставка на покупку строящегося жилья (новостройка) составляет 9,5% годовых, на покупку готового жилья — 9,7—10,1%.

Рефинансировать ипотеку банк предлагает по ставке 9,9% годовых.

«Программа повышения ставок по ипотеке есть, но она пока еще не утверждена официально. Есть предпосылки к этому. Повышение ставки вероятнее всего будет, но на сколько точно, я пока сказать не могу. Сейчас есть лишь предпосылки к этому действию», — заявили Банки.ру в кол-центре сервиса «ДомКлик» от Сбербанка.