Биткоин до сих пор не достиг дна, поэтому в ближайшее время его цена вновь опустится до отметки в 3 тыс. долларов, после чего продолжит снижение, считает глава блокчейн-стартапа Civic Винни Лингем.

«Реальность такова, что биткоин, вероятно, будет торговаться между 3 и 5 тыс. долларов в течение еще одного или двух месяцев, пока не найдет свой путь. Когда это случится, то произойдет либо прорыв вверх, либо пробой вниз», — пояснил Лингем.

По словам эксперта, его компания не пострадала на медвежьем рынке, так как привлеченные через ICO средства стартап держал в фиатных валютах, сообщает РБК , ссылаясь на Cheddar.