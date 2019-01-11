Доля Сбербанка на рынке кредитования юридических лиц достигла 32,8%, а количество активных клиентов составляет порядка 2,5 млн. Об этом сообщил заместитель председателя правления кредитной организации Анатолий Попов, подводя итоги работы корпоративно-инвестиционного бизнеса Сбербанка в 2018 году.

По его словам, «Сбер» в прошлом году фокусировался на развитии как банковских, так и небанковских сервисов, а также на диджитализации услуг, и уже 300 тыс. клиентов данного сегмента пользуются небанковскими сервисами в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн».

«Мы удвоили количество брокерских счетов за год — 530 тысяч счетов в декабре против 259 тысяч в начале года — и заняли первое место на Московской бирже по количеству брокерских счетов с долей в 22,3%. Число клиентских сделок с валютой, которые обрабатываются роботизированными алгоритмами, выросло с 50% до 90%. Кроме того, мы провели… первую в России сделку ICO в «регулятивной песочнице» ЦБ и первую в России сделку внебиржевого РЕПО на технологии блокчейн. В 2018 году Сбербанк реализовал множество сделок с крупнейшими клиентами: каждая вторая структурированная сделка на рынке профинансирована нами», — рассказал Попов.

В сегменте малого и микробизнеса количество клиентов Сбербанка достигло в IV квартале 2018-го 2,1 млн, с начала прошлого года оно выросло на 380 тыс.

Работающие активы малого и среднего бизнеса за 2018 год увеличились с 1,328 трлн до 1,578 трлн рублей, при этом доля неработающих ссуд с просрочкой более 90 дней (NPL 90+) снизилась на 1,4 процентного пункта. По малому и микробизнесу работающие активы выросли с 352 млрд до 406 млрд рублей, а доля NPL 90+ снизилась на 3,2 п. п.

Среднедневное количество открываемых счетов малого бизнеса, составлявшее 1 153 в 2016 году и 1 752 в 2017-м, в 2018-м достигло уже 2 791.

В числе прочего отмечается, что к концу III квартала 2018 года доля продаж приоритетных продуктов малого бизнеса через дистанционные каналы выросла до 22%.



Также Попов отметил, что в рамках программы Минсельхоза по льготному финансированию сумма кредитных соглашений Сбербанка за 2017 и 2018 годы составила порядка 400 млрд рублей. Кредитный портфель в сегменте АПК за год вырос на 18% до 925 млрд рублей, в том числе сельхозпредприятиям малых форм выдано более 20 млрд рублей (рост в два раза по сравнению с 2017 годом, следует из релиза Сбербанка). Больше всего финансирования выделялось на проекты в сфере растениеводства, в том числе по выращиванию овощей в открытом грунте. Сезонно-полевые работы профинансированы более чем на 100 млрд рублей.

