Сбербанк завершил тиражирование сбора биометрических данных в Единую биометрическую систему (ЕБС) и персональных данных в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) для проведения удаленной идентификации граждан в 20% своих отделений, обслуживающих физических лиц. Об этом в кредитной организации объявили в пятницу, 11 января.

Как уточняется, сбор биометрических данных для ЕБС осуществляется более чем в 2,7 тыс. отделений Сбербанка.

ЕСИА обеспечивает доступ граждан к порталам госуслуг и Российской общественной инициативы. Для использования учетной записи ЕСИА в рамках удаленной идентификации гражданину необходимо подтвердить свою учетную запись ЕСИА при личном присутствии в многофункциональных центрах, уполномоченных банках и удостоверяющих центрах с помощью паспорта и СНИЛС.

В Сбербанке подчеркивают, что «биометрия как система распознавания по уникальным чертам (например, по лицу или голосу) является надежной формой защиты данных от мошенников, так как биометрическую идентификацию, проводимую одновременно по лицу и голосу, невозможно подделать. Кроме того, этот метод существенно сокращает время идентификации клиентов». Данные, которые банк передает в ЕБС, зашифрованы и размещены в защищенной базе «Ростелекома».

Процесс сбора, обработки и передачи биометрических данных в ЕБС жестко регламентирован. В пакете информации вместе с биометрическими данными на этапе сбора биометрии должен быть указан СНИЛС сотрудника, который выполнил операцию сбора, а сам пакет подписан квалифицированной электронной подписью банка.

«После сдачи биометрических данных любой житель страны может пользоваться услугами банков и государственных учреждений без личного присутствия. Для этого необходимо зарегистрироваться в ЕСИА и сдать в Единую биометрическую систему биометрические данные — шаблоны лица и голоса — в уполномоченном банке», — напоминают в «Сбере».

«Подключение Сбербанка к Единой биометрической системе — это результат нашей большой совместной работы с «Ростелекомом» и Сбербанком. На сегодня к системе подключено порядка 170 банков. В текущем году запланировано расширение возможностей использования Единой биометрической системы для оптимизации внутренних бизнес-процессов банков и применения в других отраслях», — комментирует статс-секретарь, заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Олег Пак.



В середине декабря газета «Коммерсант» писала, что Сбербанк, объявив о начале сбора биометрии, в основном наполнял собственную базу . В январе стало известно, что не все банки по состоянию на 31 декабря 2018 года обеспечили сбор биометрических данных клиентов в 20% отделений в соответствии с законодательными требованиям. Так, из топ-20 банков это требование на указанную дату выполнили лишь четыре, включая «Сбер».