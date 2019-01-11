Российскую делегацию на Всемирном экономическом форуме в Давосе возглавит глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак, который в этом году также примет участие в форуме.

«У нас возглавляет ее Максим Орешкин», — сказал Новак, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин пока не принял решения о своем участии в форуме.

Очередной Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе пройдет в январе 2019 года.