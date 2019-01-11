Российские и тайские банки достигли определенных договоренностей об использовании нацвалют во взаимных расчетах, сказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью газете «Тайрат».

«Российская сторона также заинтересована в создании технической возможности использования российскими туристами банковской карты «Мир» для снятия наличности и осуществления платежей через банкоматы Таиланда. В настоящее время более 50 миллионов россиян уже пользуются картами «Мир», — сообщил министр в интервью тайскому изданию.

«Это создаст более благоприятные условия пребывания в Таиланде для российских туристов и будет способствовать не только увеличению турпотока, но и расширит возможности использования национальных валют двух стран во взаимных расчетах, не прибегая к доллару. На этот счет уже есть определенные договоренности между банками России и Таиланда», — добавил министр.

При этом он отметил, что Россия и страны АСЕАН имеют давно сложившиеся торговые связи, которые распространяются и на военную сферу. По его словам, в настоящее время изучается вопрос о возможных альтернативных способах оплаты двусторонних поставок в нацвалютах без использования доллара.

Мантуров добавил, что Россия готова предметно обсуждать этот вопрос, равно как и возможности встречной торговли.