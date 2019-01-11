Россия приступила к снижению добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, текущий уровень сокращения, предварительно, составляет чуть более 30 тысяч баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в целом по итогам января достигнет оговоренных 50 тысяч баррелей, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

«Мы снижаем добычу. Идет минус от октября, у нас по плану в этом месяце компании заявляли, что могут выйти суммарно где-то на минус 50 тысяч баррелей от октября 2018 года. Близко к этой цифре, наверное, к концу месяца подойдем или в среднем будет по месяцу», — сказал Новак.

Отвечая на вопрос, составляет ли текущий уровень снижения добычи 30 тысяч баррелей в сутки, российский министр отметил: «Чуть больше уже. Это предварительная цифра, компании каждый день работают в этом направлении».