Договоренность о создании негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «ВЭБ.РФ» на базе государственной управляющей компании (ГУК) корпорации предварительно достигнута, рассказали «Известиям» в Минфине. Как пояснил замминистра финансов Алексей Моисеев, деньги «молчунов», которые сейчас находятся в Пенсионном фонде, переведут в новый НПФ автоматически.

Это один из этапов концепции индивидуального пенсионного капитала (ИПК), которую власти готовят с 2016 года. Внедрить ее планировалось с 1 января 2019 года, но, как пояснил в конце декабря первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, вопрос пришлось отложить, потому что «очень тяжело шли пенсионные изменения».

В Минфине добавили, что работа над законопроектом об ИПК еще продолжается. В «ВЭБ.РФ» считают преждевременным комментировать инициативу до появления документа. Там напомнили, что полномочия госкорпорации по доверительному управлению пенсионными деньгами продлены до 2024 года. Однако добавили, что в случае принятия того или иного решения Кабмина «ВЭБ.РФ» готов исполнять те функции, которые возложит на него правительство».

По данным Пенсионного фонда, на конец III квартала 2018 года в управлении ГУК ВЭБа было 1,7 трлн рублей пенсионных накоплений. По статистике ЦБ, на счетах негосударственных фондов в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС) в этот же период было 2,5 трлн рублей.



В Пенсионном фонде подчеркнули, что пока на законодательном уровне ничего не принято, комментарии преждевременны. В Центробанке не ответили на вопросы издания о создании НПФ ВЭБа и передаче накоплений «молчунов». В Минтруде рекомендовали обратиться в Минфин.



Мнения экспертов разделились: с одной стороны, дополнительных рисков от перехода человек не получит, а с другой — управлять его деньгами фактически будет уже не государство. Впрочем, на данный момент «ВЭБ.РФ» зарабатывает «молчунам» на инвестировании их пенсионных средств больше, чем частные фонды. Так, в III квартале ГУК ВЭБа обеспечила доходность пенсионных накоплений в размере 6,57% годовых в годовом выражении и 9,12% за последние три года. В то же время у частных НПФ средняя доходность по рынку составляет 2,56% годовых — лидеры заработали для своих клиентов по 6,8%, аутсайдеры показали отрицательные результаты.

