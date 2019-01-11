Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 января 2019 года составил 4 трлн 36 млрд 47,6 млн рублей, что эквивалентно 58 млрд 97,2 млн долларов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Минфина России.

Как сообщалось ранее, на 1 декабря объем ФНБ равнялся 4 трлн 567 млрд 747,3 млн рублей (68 млрд 549,6 млн долларов). Таким образом, за месяц показатель уменьшился на 531,7 млрд рублей.

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в доллары США, за период с 15 по 31 декабря составила 49,4 млн долларов, что эквивалентно 3 млрд 430,3 млн рублей. Курсовая разница от переоценки средств фонда за период с 1 января по 31 декабря равнялась 489 млрд 716,7 млн рублей.

При этом совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2018 году составил 58 млрд 195,6 млн рублей (923,3 млн долларов).

Минфин РФ ожидает увеличения объема средств ФНБ в 2019 году до 7,8 трлн рублей, в 2020-м — до 11,37 трлн, в 2021-м — до 14,18 трлн .

