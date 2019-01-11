Задолженность бывшего совладельца Балтийского банка Андрея Исаева, который объявлен в розыск по обвинению в мошенничестве, перед кредиторами составляет 1,56 миллиарда рублей, следует из материалов дела о банкротстве Исаева на портале «Электронное правосудие».

«Согласно отчету финансового управляющего, задолженность Исаева А.В. перед кредиторами составляет в общей сумме 1,559 миллиарда рублей», — говорится в постановлении арбитражного суда Северо-Западного округа.

Кассационный суд в конце декабря оставил в силе решения нижестоящих судов, согласно которым в отношении Исаева введена процедура реализации имущества. Согласно материалам дела, арбитраж Петербурга рассмотрит отчет об ее итогах 11 апреля.



