Цены на бензин в РФ в 2019 году будут расти в пределах инфляции, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

По данным Росстата, розничные цены на автомобильный бензин выросли в России на 0,3% с 1 по 9 января, стоимость дизельного топлива повысилась на 0,7%.

«Это разовое повышение связано с ростом НДС, а в течение года на уровень инфляции, в пределах уровня инфляции цены, наверное, будут повышаться. Это будет зависеть от конъюнктуры рынка, но тем не менее, такие предельные параметры установлены в течение года», — сказал Новак.