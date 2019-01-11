Большинство российских подростков (72%) хотели бы иметь свою банковскую карту без привязки к счету родителей. Об этом свидетельствуют результаты исследовательского спецпроекта «Дети и технологии» , проведенного аналитическим центром НАФИ и группой QIWI в мае — августе 2018 года. Однако родители считают, что самостоятельно осуществлять покупки через Интернет подросткам можно только по достижении совершеннолетия.

При этом современные подростки демонстрируют показатели знаний и навыков в области цифровых технологий выше, чем у взрослых. Так, индекс цифровой грамотности подростков составляет 73 п. п. из 100 возможных. Индекс взрослых (по аналогичной методологии измерения) равен 52 п. п. Тем не менее родители считают, что наиболее безопасный возраст для начала использования финансовых продуктов — 19 лет.

У большинства подростков уже в возрасте от 14 до 17 лет (82%) есть карманные деньги, а половина тинейджеров пользуются электронными деньгами. Каждый второй имеет личный электронный кошелек (49%), 42% пользуются банковской картой, не привязанной к счету родителей. А 76% опрошенных, у которых личной карты нет, хотели бы ее оформить.

Большинство подростков (70% за последние три месяца) совершали покупки в интернет-магазинах или оплачивали что-то онлайн. При совершении покупок через Интернет подростки с одинаковой частотой использовали для оплаты личные банковские карты (36%) и личные электронные кошельки (35%).

Наиболее популярные статьи расходов у подрост­ков — это траты на еду и напитки (78%), накопление с определенной целью (52%) и траты на походы в кино, парки, на другие развлечения (52%).

Вместе с тем родители не верят в безопасность интернет-шопинга. Так, большинство родителей (84—87%) считают, что подросткам в возрасте от 14 до 17 лет небезопасно пользоваться мобильным и интернет-банкингом, а также электронными кошельками. Примечательно, что каждый пятый (17%) затруднился назвать точный возраст, с которого детям можно заниматься онлайн-шопингом. Более половины родителей (57%) считают, что совершать покупки в Интернете можно только по достижении 18 лет.

«Сегодня большинство россиян (61%) не привлекают детей к учету доходов и расходов, планированию бюджета семьи. Это говорит о том, что в российских семьях по-прежнему не ведется работа по формированию основ финансовой грамотности. Цифровизация финансов требует дополнительного погружения и специализированных знаний со стороны детей, а также осведомленности, внимания и контроля со стороны родителей», — указывается в исследовании.