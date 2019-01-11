За новогодние праздники столичные пассажиры купили 1 тыс. транспортных карт «Тройка» в виде наклеек на смартфон и вкладышей под чехол гаджета. Об этом порталу «Москва 24» сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

«Первую партию наклеек и вкладышей общим тиражом 500 штук (250 наклеек и 250 вкладышей) раскупили в первый же день продаж — 25 декабря, вторую (еще 500 штук) — за новогодние праздники», – рассказали в пресс-службе ведомства, отметив, что в ближайшее время поступит новая партия нестандартных носителей карт «Тройка».

Их будут продавать в магазинах метро на станциях «Маяковская» и «Трубная», а также в сувенирных витринах на стойках «Живое общение».

Московский метрополитен выпустил транспортные карты «Тройка» в виде наклеек и вкладышей в конце года — 25 декабря. Размер новых носителей примерно в два раза меньше, чем обычной карты «Тройка». «Наклейку с функцией проездного можно прикрепить на смартфон. Для этого нужно отклеить прозрачный стикер с оборотной стороны «Тройки» и приложить к корпусу телефона. Карту-вкладыш достаточно просто положить в чехол с гаджетом», — пояснили в ведомстве.

Стоимость одной наклейки — 350 рублей, вкладыша — 300 рублей. Действуют они, как и обычная «Тройка».

«Новые носители позволяют оплатить проезд в метро, на Московском центральном кольце и в наземном общественном транспорте», – добавили в пресс-службе метрополитена.



Стойки «Живое общение» с сувенирными витринами расположены на станциях «Площадь Революции», «Арбатская» Арбатско-Покровской линии, «Киевская» Арбатско-Покровской линии, «Александровский сад», «Павелецкая» Замоскворецкой линии, «Пушкинская», «Баррикадная» Таганско-Краснопресненской линии, «Комсомольская», «Белорусская» Кольцевой линии, «Парк культуры» Кольцевой линии, «Курская» Кольцевой линии, «Китай-город» Калужско-Рижской линии, «Сретенский бульвар».

