Клиенты Московского Кредитного Банка получили возможность открыть накопительный счет в рублях со ставкой 8% годовых в течение первых трех месяцев при сумме до 300 тыс. рублей. Об этом объявили в пятницу в МКБ, уточнив, что если сумма превысит 300 тыс. рублей, ставка на указанный срок составит 7,5% годовых.

«Начиная с 91-го дня на остаток будет начисляться 7% годовых независимо от суммы, размещенной на накопительном счете. Минимальная и максимальная сумма, а также дополнительные взносы или частичное изъятие средств не ограничены», — указано в релизе.

Начисление процентов по накопительному счету происходит ежедневно исходя из суммы остатка денежных средств на начало дня. Выплата процентов осуществляется в последний день месяца.



Открыть накопительный счет можно в отделении банка, а также через интернет-банк и мобильное приложение «МКБ Онлайн».