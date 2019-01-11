Мошеннические проекты Ethereum Nowa (ETN) и Ethereum Classic Vision (ETCV) выманивают приватные ключи у пользователей, предлагая поучаствовать в бесплатной раздаче монет.

На сайте проекта Ethereum Nowa отсутствует white paper, а пользователям рекомендуется отправить на определенный адрес эфир, затем экспортировать приватный ключ и получить монеты форка при помощи специального онлайн-инструмента, который является клоном еthereum-кошелька MyEtherWallet, сообщает ForkLog .

Другой скам-проект — Ethereum Classic Vision — содержит whitepaper и ссылки на кошельки под Windows и Linux. В нем говорится, что хардфорк состоится сегодня, 11 января, в 20:00 GMT.