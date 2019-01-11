Министерство связи отправило в правительство отрицательное заключение на поправки к законопроекту об оскорблении властей в Интернете, сообщил «Ведомостям» замминистра Алексей Волин.

Речь идет о двух резонансных законопроектах об административном наказании за распространение в СМИ и Интернете заведомо ложных новостей и информации, выражающей в неприличной форме неуважение к обществу, государству и госорганам. Одна из инициатив предусматривает до 15 суток ареста для пользователей Интернета за выражение «явного неуважения к обществу и государству».



По словам Волина, используемые в проекте термины об оскорблении можно трактовать слишком широко, а ограничения на публичное использование неприличной лексики в законодательстве уже есть. У россиян есть конституционное право свободно высказывать свое мнение, напоминает чиновник: «Одна из задач государственных органов — спокойно выслушивать критику своей работы. Не сахарные».

Что же касается ограничений на распространение фейковой информации, несущей опасность здоровью граждан, то Минкомсвязи в целом не против, но не согласно с внесенной редакцией, указывает Волин: чиновников опять же смущает, что эти нормы можно слишком широко трактовать. Однако учтет ли позицию министерства комиссия правительства по законопроектной деятельности, утверждающая официальные отзывы на законопроекты, пока не известно.

В понедельник, 14 января комитет Госдумы по информационной политике обсудит оба законопроекта на расширенном заседании.

Как сообщалось, писал «Коммерсант», глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов назвал предложения «плохо продуманными и антиконституционными». Глава Союза журналистов Москвы, главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев полагал, что против поправок выскажутся президент и его администрация и «проблема недостоверной информации будет решаться не с помощью общих запретов, а с помощью общественных дискуссий между журналистами и властью». Против также выступали союзы журналистов и большинство профессиональных ассоциаций, сказал он.