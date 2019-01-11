Министерство финансов РФ в период с 15 января по 6 февраля 2019 года закупит валюту на сумму 265,8 млрд рублей, следует из материала на сайте ведомства.

Ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 15,6 млрд рублей.

«Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в январе 2019 года в размере 220,6 млрд рублей. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам декабря 2018 года составило плюс 45,1 млрд рублей», — отмечается в сообщении.

Банк России 23 августа 2018 года объявил, что не будет покупать валюту в рамках бюджетного правила до конца сентября 2018-го, и пообещал принять решение о возобновлении покупок с учетом фактической обстановки на финансовых рынках в течение этого месяца. Позже регулятор принял решение продлить приостановку покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила до конца декабря 2018-го.

В Минфине тогда поясняли, что «с учетом принятого Банком России решения не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила конвертация указанных средств... будет проводиться путем покупки иностранной валюты Федеральным казначейством у Банка России без совершения Банком России эквивалентных покупок иностранной валюты на внутреннем валютном рынке».

В декабре председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России примет решение о распределении отложенных покупок валюты для Минфина после 15 января, и оно не будет зависеть от уровня обменного курса.