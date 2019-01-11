Для получения финансирования ведомство планирует отобрать до 12 проектов.
Министерство энергетики США объявило о выделении 4,8 млн долларов финансирования на университетские исследования в области новых технологий, включая блокчейн.
Как сообщает Anycoin, средства предназначены для проектов, которые будут изучать применение появившихся технологий, «таких как блокчейн и децентрализованные одноранговые интернет-протоколы», для защиты данных контрольных приборов.
Разработанные решения позволят решать экологические вопросы, возникающие при генерации электроэнергии, а также поспособствуют сокращению издержек в отрасли.
Оценить:
Нет комментариев