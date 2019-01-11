Минэкономразвития предлагает создать экспериментальные правовые режимы для тестирования новых технологий. «Регуляторные песочницы» должны обеспечить более быстрое внедрение инноваций, которому зачастую мешают несовершенные законы, сообщает РБК со ссылкой на разработанный ведомством законопроект.

Согласно идее, «песочницы» будут создаваться для систем на основе больших данных, блокчейна, нейротехнологий и искусственного интеллекта, квантовых технологий, робототехники, беспроводной связи, виртуальной и дополненной реальностей и т. д., следует из документа. Это позволит снизить правовую неопределенность, ускорить вывод новых решений на рынок, быстрее отсеивать нерабочие модели и снижать издержки, подчеркивают в ведомстве. Кроме правовых послаблений законопроект гарантирует отсутствие роста налоговой нагрузки для участников «песочниц».

В разработке законопроекта «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций» участвовали фонд «Сколково» и Центр стратегических разработок.



Развитие технологий тормозится несовершенством законодательства: действующие нормы не всегда и не в полной мере учитывают их особенности, подчеркивается в пояснительной записке к законопроекту. При этом для проверки эффективности инноваций необходима пробная «обкатка» в реальных условиях.



В экспериментальном пространстве «можно будет делать то, что не совсем пока разрешено», пояснял ранее вице-премьер Максим Акимов, курирующий программу «Цифровая экономика». «Песочница» станет прообразом «нового регулирования», уточнил замминистра экономического развития Савва Шипов.

Протестировать новые технологии без риска нарушить закон смогут юрлица, индивидуальные предприниматели, органы исполнительной власти и местного самоуправления. Участниками «песочниц» не смогут стать предприниматели с задолженностью по налогам, сборам и обязательным платежам. Другие основания для отказа: дисквалификация, неснятая или непогашенная судимость руководителя или главного бухгалтера, судимость за экономические преступления в последние пять лет или лишение права занимать определенные должности на десять лет. ЦБ вправе установить для участников «песочниц» в сфере финансового рынка требования о страховании ответственности.

По итогам эксперимента будет сделан вывод, возможно ли его воспроизвести в реальной жизни.

