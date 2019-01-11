ВТБ с 1 января поднял ставки по ипотеке , сообщили Банки.ру в кол-центре кредитной организации. Увеличение в среднем составило 0,6 процентного пункта. Ставки на готовое жилье в новостройках теперь начинаются от 10,1% годовых.

«Кредит на покупку квартиры в новостройке выдается по ставке от 10,1%. Эта ставка при условии, что квартира 65 квадратных метров и более и первоначальный взнос не менее 20%. Ранее, в декабре, по этой программе ставка была 9,5%», — привел пример сотрудник службы поддержки.

«С 1 января 2019 года ВТБ повысил ставки по ипотеке на 0,6 процентного пункта. Кредит на покупку недвижимости в рамках стандартных программ теперь доступен по ставке от 10,1% годовых при наличии комплексного страхования. Рефинансирование кредитов сторонних банков теперь доступно по ставке от 10,1% для участников программы «Люди дела» (работники сферы образования, здравоохранения, правоохранительных, налоговых органов и др.), для зарплатных клиентов группы ВТБ — 10,2%, для других категорий клиентов — 10,5%», — уточнили в пресс-службе ВТБ.

Для кредитов с первоначальным взносом менее 20% ВТБ вводит надбавку к ставке в размере 0,5 п. п. (за исключением кредитов, выданных с использованием средств маткапитала, и в рамках программы «Военная ипотека»). Условия по одобренным до 1 января заявкам не меняются. Все специальные дисконты для партнеров и промоакции сохраняются, заключили в ВТБ.

Сбербанк тоже планирует поднять ставки по ипотеке с 14 января, сообщило ранее агентство «Прайм» со ссылкой на источник в кредитной организации. Изменение составит 1—1,5 п. п. В пресс-службе финучреждения Банки.ру заявили, что изменения по продуктам будут объявлены с момента их вступления в силу. Однако в кол-центре Сбербанка подтвердили, что в ближайшее время ставки по ипотеке будут пересмотрены.



«Программа повышения ставок по ипотеке есть, но она пока еще не утверждена официально. Есть предпосылки к этому. Повышение ставки вероятнее всего будет, но на сколько точно, я пока сказать не могу. Сейчас есть лишь предпосылки к этому действию», — заявили Банки.ру в кол-центре сервиса «ДомКлик» от Сбербанка.

В декабре представители Сбербанка и ВТБ не исключали пересмотра ставок по ипотеке. Свои планы они объясняли повышением ключевой ставки ЦБ . 14 декабря показатель был увеличен на 0,25 п. п. до 7,75% годовых.