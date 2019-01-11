Криптовалютный фонд Bitwise подал заявку Form S1 на запуск биткоин-ETF в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Акции нового индексного фонда компания планирует разместить на фондовой бирже NYSE Arca.

Как сообщает ForkLog , биткоин-ETF от Bitwise будет основан на индексе, который агрегирует данные с крупных и благонадежных торговых платформ.

Криптофонд также намерен делегировать хранение биткоинов, которые будут лежать в основе акций, регулируемому кастодиану, что должно убедить SEC в надежности предприятия.