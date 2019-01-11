Специализирующаяся на security-токенах платформа DX.Exchange исправила уязвимость в безопасности, открывающую доступ к токенам аутентификации.

Как напоминает РБК , анонимный трейдер сообщил, что ему удалось получить токены аутентификации клиентов платформы и ссылки для восстановления паролей от их учетных записей.

На данный момент неизвестно, сколько клиентов могли пострадать, однако по словам трейдера, ему удалось получить 100 токенов за 30 минут. В компании сообщили, что проблема уже решена, деньги пользователей находятся в безопасности.