Клиенты крупных индийских банков обязаны подтвердить, что не будут совершать транзакций с цифровыми деньгами, в том числе биткоином, иначе их счета будут заблокированы.

Как сообщает РБК , в Twitter был опубликован скриншот соглашения об открытии аккаунта в Kotak Mahindra Bank, в котором сообщается, что финансовая организация имеет право заблокировать счет клиента без объяснений.

Также банки сообщают клиентам о запрете работы с криптовалютами и через оповещения в банкоматах. Пользователь @Vivekmacha в Twitter опубликовал фотографию подобного объявления, в котором написано, что виртуальные валюты не являются платежным средством в Индии и не регулируются, в случае проведения трансакций с ними счет будет немедленно заблокирован.