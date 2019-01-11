Управление киберпространства Китая опубликовало документ, в котором раскрыло подробности законопроекта, определяющего регулирование индустрии блокчейна и предоставляющего указания для работающих в ней компаний, вступающего в силу 15 февраля.

Регулятор предлагает обязать блокчейн-компании предоставлять властям доступ к данным и осуществлять верификацию пользователей при помощи идентификационных номеров, сообщает Ttrcoin .

Согласно новыми правилам, к поставщикам информационных услуг с использованием блокчейна причисляются те, которые используют технологию для распространения данных с помощью веб-сайтов или мобильных приложений. Такие лица будут обязаны регистрировать свои названия, типы предоставляемых услуг, сферы деятельности и адреса серверов.

Если компания нарушит требования нового законодательства, на нее может быть наложен штраф в размере от 5 тыс. до 500 тыс. юаней (740 - 74 тыс. долларов). Для компаний, которые допустят нарушения, связанные с анонимностью, минимальный размер штрафа составляет 50 тыс. юаней. Злостных нарушителей может ждать уголовное преследование.