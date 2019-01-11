На незаконную добычу криптовалюты monero приходится около 4,36% эмиссии или приблизительно 56 млн долларов, говорится в исследовании специалистов из Королевского колледжа Лондона и Мадридского университета имени Карлоса III, проверившим около 4,4 млн образцов вредоносного ПО (1 млн вредоносных майнеров).

Таким образом, вредоносное ПО ответственно за меньший объем эмиссии анонимного альткоина monero, чем предполагалось ранее, сообщает Тtrcoin .

При этом одна из основных причин этого криминального бизнеса кроется в относительно небольших затратах и высокой доходности.