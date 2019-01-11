Интернет-ресурсы для автоматизации малых закупок - Портал поставщиков Москвы и единый агрегатор торговли (ЕАТ) «Березка» создали на своих сайтах кнопки перехода на информационные ресурсы друг друга для упрощения доступа малого бизнеса к рынку госзакупок и мониторинга цен.

По словам руководителя департамента Москвы по конкурентной политике Геннадия Дегтева, теперь предприниматели и заказчики будут иметь более полную информацию о структуре спроса, предложения и уровне цен на различные виды товаров, работ и услуг, сообщает ТАСС , ссылаясь на пресс-службу столичного департамента по конкурентной политике.

В интеграцию платформ входит обмен баннерами со ссылками на главные страницы ресурсов, единая точка входа для пользователей обеих систем, возможность авторизации пользователей ЕАТ в личном кабинете Портала поставщиков.

В перспективе запланирована синхронизация каталогов товаров, работ и услуг ЕАТ, основанного на каталоге Минфина России, с каталогом стандартных товарных единиц Портала поставщиков.