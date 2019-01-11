Инкассаторы и кассиры Сбербанка собирают подписи под обращением к главе банка Герману Грефу с просьбой пересмотреть условия труда. В документе (есть в распоряжении Банки.ру) говорится, что в кредитной организации постоянно растет количество сотрудников, которые получили заболевания из-за нагрузок на работе.



«Ввиду большой нагрузки, физической и эмоциональной (большое количество рабочих часов, длительные смены, риск собственной жизни, увеличение тяжести переносимых ценностей), у нас постоянно растет число сотрудников, которые получили заболевание на работе. В 2017 году произошел первый случай, когда сотрудник стал инвалидом», — отмечается в обращении.

Действующие и бывшие сотрудники Сбербанка, поставившие свои подписи под обращением, просят главу финучреждения разобраться в проблеме. Они предлагают в случае получения заболевания предоставлять работнику другую работу, не связанную с нагрузками, а также просят обеспечить помощь в прохождении реабилитации. Кроме этого, сотрудники ИКЦ просят пересмотреть класс условий труда, который сейчас, по их мнению, не учитывает вредность работы.

Под обращением к настоящему моменту собрано 140 подписей.

Анна ПОНОМАРЕВА, Banki.ru

