Структура Сбербанка ООО «СБК», зарегистрированное по адресу головной компании, намерено стать правопреемником по истребованию части личных долгов Алексея Бирюкова, младшего брата вице-мэра Москвы Петра Бирюкова по вопросам ЖКХ и благоустройства. СБК подала в Арбитражный суд Москвы два заявления (от 28 декабря 2018 года) о правопреемстве в рамках банкротного дела в отношении Алексея Бирюкова, и его название включено в список истцов.

Алексей Бирюков, ранее владевший разорившейся строительной компанией «Универсстройлюкс», был признан банкротом как физическое лицо в феврале 2018 года по заявлению БМ-банка (бывший Банк Москвы, входит в группу ВТБ). В реестре кредиторов зарегистрированы требования к нему от двух банков — самого БМ-банка на общую сумму 4,3 млрд рублей и Промсвязьбанка на 203,7 млн рублей.

БМ-банк полностью уступил СБК права требования по задолженностям, поручителем по которым выступает Алексей Бирюков, сообщили РБК в пресс-службе ВТБ, не уточнив, на каких условиях был передан долг. В ПСБ сообщили, что никому не уступали прав требования. В Сбербанке не прокомментировали переход этих прав.

Обычно долги выкупаются в нескольких случаях, говорит партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. Например, по его словам, новый кредитор может знать, где искать активы должника, и рассчитывает заработать или должник сам выкупает долг через действующую в его интересах компанию, чтобы сэкономить за счет дисконта.

БМ-банк обратился в арбитраж с заявлением о признании Алексея Бирюкова банкротом в июле 2016 года. Первоначально претензия заключалась в том, что ответчик, который выступал поручителем, не вернул кредит на 455 млн рублей, выданный компании «Главремонтстрой», связанной через третьих лиц с его родственниками и признанной банкротом в сентябре 2016 года. Сумма претензий банка с учетом пени и процентов тогда составляла 809,4 млн рублей. В ходе процесса кредиторы (БМ-банк и Промсвязьбанк) увеличили сумму претензий к Бирюкову до 4,559 млрд рублей.

Принадлежавшая младшему брату Петра Бирюкова на 100% компания «Универсстройлюкс» в 2011 году попала под процедуру наблюдения, а в марте 2018 года была ликвидирована.