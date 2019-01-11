Закон о переводе пенсионных накоплений граждан, который вступил в силу с 1 января, на практике оказался неработоспособным. Виной всему техническая неготовность всех элементов пенсионной системы, пишет «Коммерсант».

Согласно вступившим 1 января в силу законодательным нормам, граждане, пожелавшие перевести свои пенсионные накопления, могут это сделать двумя способами: подать заявление либо дистанционно через Единый портал госуслуг (ЕПГУ), либо лично явившись в отделение Пенсионного фонда России (ПФР) или МФЦ (или послав туда своего представителя). Однако в реальности они лишены этих возможностей, выяснило издание.

Во-первых, на прием заявлений о смене страховщика ЕПГУ не работает. Дело в том, что, согласно действующему закону, гражданин должен быть в обязательном порядке проинформирован о потенциально теряемом им инвестдоходе при досрочной смене страховщика. Но такая функция, как можно судить из информации на портале, до сих пор не реализована. «В настоящее время по техническим причинам сервис информирования о сумме потерь при досрочном переходе недоступен, подача заявления о досрочном переходе невозможна», — сообщает портал при попытке сменить текущего страховщика.

Участники рынка считают, что эта функция не была реализована в связи с поздней разработкой ПФР и регистрацией в Минюсте форм заявлений и уведомлений и инструкций по их заполнению, а также интеграцией этих данных в ЕПГУ.

Во-вторых, под вопросом и подача заявления лично или через представителя. Согласно закону, ПФР обязан в течение одного рабочего дня с момента подачи заявления направить его копию в фонд, в который переводятся накопления, и одновременно оповестить текущего страховщика. Это должно быть осуществлено через Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), причем третьей версии. Однако на 9 января к СМЭВ-3 было подключено лишь 25 НПФ, сообщили в «Ростелекоме», тогда как с накоплениями работают 35 фондов.

Впрочем, как указывают в частных фондах, которые все-таки подключились к системе, сейчас в нормальном режиме работает только канал на отправку информации в ПФР. При этом получить информацию о поступившем заявлении НПФ сейчас не могут. Когда граждане смогут все-таки подать заявление о переходе от одного страховщика к другому, непонятно, заключает издание, но участники рынка надеются, что вынужденные каникулы продлятся только I квартал.