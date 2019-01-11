Субъекты малого предпринимательства, сведения о которых включены в Единый реестр субъектов МСП, не будут проверяться до конца 2020 года.
На официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ опубликован Сводный План проверок субъектов предпринимательства в текущем году.
Как сообщает «Современный предприниматель», чтобы получить информацию о включении в План необходимо указать данные организации, месяц проверки, наименование органа госконтроля и адрес.
Генпрокуратура напоминает, что с 1 января 2019 по 31 декабря 2020 года введен запрет на проведение плановых проверок юрлиц и ИП, отнесенных к субъектам малого предпринимательства, сведения о которых включены в Единый реестр субъектов МСП.
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