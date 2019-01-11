Банк «ФК Открытие» увеличил свою долю в ВТБ до 14,83% голосующих акций, следует из материалов кредитной организации.



«Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которым эмитент получил право распоряжаться после наступления соответствующего основания: 1 921 693 094 554 штуки, 14,83% — прямое и косвенное распоряжение», — отмечается в документе.



Дата совершения сделки — 3 января.

Ранее у «ФК Открытие» был пакет в 7,94% голосующих акций.