Некоторые криптовалюты могут быть квалифицированы как финансовые инструменты в соответствии с директивой Евросоюза «O рынках финансовых инструментов» (MiFID), заявили представители Европейского управления по ценным бумагам и рынкам (ESMA).

В категорию финансовых инструментов войдут активы, связанные с возможностью извлечения прибыли, например, в ходе первичных предложений монет (ICO). К ним будет применяться полный набор правил, действующих в ЕС, сообщает ForkLog . При этом прочие, не являющиеся финансовыми инструментами активы, должны подпадать под действие законов о противодействии отмыванию денег.

Для защиты инвесторов специалисты ESMA предлагают обязать компании раскрывать риски всех без исключения криптовалютных продуктов.

Европейское банковское управление (EBA) призвало Европейскую комиссию изучить необходимость создания единых криптоправил в регионе и при проведении анализа прислушаться к рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), которые будут опубликованы в июне 2019 года.