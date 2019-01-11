Потери российской экономики из-за простоя производств в новогодние каникулы составили примерно 1,32 трлн рублей (1,25% от прогнозируемого ВВП), пишут «Известия» со ссылкой на подсчеты РЭУ имени Плеханова.

Это чистые потери — в показателях уже учтены такие специфические новогодние факторы, как ускорение инфляции и рост оборотов розничной торговли, пояснил автор расчетов, доцент РЭУ Никита Моисеев. Негативный эффект обусловлен в основном замедлением промышленности: в каникулы не действует большая часть обрабатывающих производств (металлообработка, машиностроение, строительство и т.д.). Всего из-за каникул экономика не получает примерно 2,5% выпуска промышленной продукции.

В прошлом году аналогичные подсчеты в РЭУ не производились, однако, по словам Моисеева, потери экономики в 2018-м можно оценить примерно в 1,2% ВВП. Это соответствует примерно 1,2 трлн рублей, исходя из того, что, по оценкам Минэкономразвития, в номинальном выражении ВВП в 2018 году составил 101 трлн рублей. С оценками РЭУ в целом согласны в Институте стратегического анализа ФБК Grant Thornton.



Несмотря на ущерб, который наносят новогодние праздники промышленности, ряд отраслей извлекают из каникул выгоду. В первую очередь это касается сферы продаж и услуг. По данным оператора фискальных данных «Платформа ОФД» (входит в группу Сбербанка), средний чек в январские выходные в продуктовых магазинах, сетевых супермаркетах и гипермаркетах вырос соответственно на 7%, 4% и 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи продуктов с 1 по 8 января выросли на 10–15%

Продажи также увеличились и в гостиничном сегменте: средний чек за проживание в отелях увеличился на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Вырос и объем средней покупки в барах и ресторанах, а также небольших кафе — всего на 5%. По данным Ростуризма, в период новогодних праздников в Россию прибыло на 3% больше иностранных туристов, чем год назад.

В целом значение негативных последствий для экономики от праздничных дней несколько преувеличено, полагают эксперты. Длинные выходные по случаю праздников есть и в европейском, и в китайском календарях, что не мешает их экономикам динамично развиваться, объясняют они. Сокращать или тем более отменять новогодние каникулы в данный момент нецелесообразно, полагают эксперты. Несмотря на потери для экономики, длинные выходные позволяют разрядить обстановку. Реформа каникул, даже если окажется экономически выгодной, может привести к усилению негативных настроений.