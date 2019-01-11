Доля неработающих кредитов китайских коммерческих банков к концу 2018 года достигла десятилетнего максимума в 1,89%, сообщает Reuters.

По состоянию на конец декабря общий объем неработающих кредитов коммерческих банков составил 2 трлн юаней (296,52 млрд долларов), без изменений по сравнению с III кварталом, сообщил заместитель руководителя департамента статистики Комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности КНР (CBIRC) Лю Чжицин на ежеквартальной пресс-конференции.

«Риски в целом остаются под контролем», — отметил он.

Объем кредитов, которые потенциально могут оказаться неработающими, увеличился до 3,4 трлн юаней к концу декабря, составив 3,16% от общего объема займов коммерческих банков. Между тем китайские банки в прошлом году избавились от «плохих» долгов на сумму почти 2 трлн юаней по сравнению с 1,4 трлн юаней в 2017-м. Совокупные внутренние активы китайских банков на конец декабря составили 261,4 трлн юаней, что на 6,4% больше, чем годом ранее.

Вторая по величине экономика мира сталкивается с понижательным давлением на фоне ослабления инвестиций и потребления, а также торгового конфликта с США. Данные позднее в этом месяце, как ожидается, покажут, что китайская экономика выросла примерно на 6,6% в 2018 году, минимальными темпами с 1990-го. Стремясь поддержать рост, власти Китая в прошлом году смягчили кампанию по борьбе с долгом.