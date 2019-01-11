На сегодня в мире установлено 4167 криптоматов, которых выпускают 42 производителя, а работу в 75 странах поддерживают 524 оператора. При этом среднеарифметический показатель роста количества новых запущенных криптоматов составляет 4,9 ATM в день, говорится в исследовании Coin ATM Radar.

При этом больше всего крипто-АТМ находится в США (2499) – 56%, Канаде (705), Австрии (267) и Великобритании (214). Также известно, что в России их установили в 48 локациях, а в Украине – в 10, сообщает Anycoin .

Согласно полученным данным, 4167 криптоматов (99,9%) работают с биткоинами, а 4162 (64,6%) также поддерживают альткоины: в основном litecoin, ethereum и bitcoin cash. При этом рубеж в 3000 установленных биткоин-банкоматов был преодолен в мае 2018 года.