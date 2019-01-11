Котировки бумаг En+ и «Русала» резко выросли после заявлений главы американского Минфина Стивена Мнучина о намерении его ведомства отменить санкции против компаний, связанных с миллиардером Олегом Дерипаской. К 12:00 мск расписки EN+ торгуются выше 462 рублей, поднявшись в цене на 8,7%. Акции «Русала» выросли в цене на 4,5% и стоят выше 31 рубля.



Как сообщил Bloomberg, Мнучин заявил журналистам, что намерение отменить ограничения не вызвано желанием помочь Кремлю, а связано с тем, что компании, принадлежащие российскому олигарху играют важную роль в алюминиевой отрасли. Он также отметил, что компании меняют структуру собственности, снижая долю владения Дерипаски.

По словам Мнучина, казначейство США будет следить за тем, чтобы En+, «Евросибэнерго» и «Русал» выполняли свои обязательства. В противном случае санкции против них могут быть применены повторно.

Ранее американские конгрессмены предлагали Минфину США отложить снятие санкций с компаний Олега Дерипаски. Группа конгрессменов, уполномоченных осуществлять надзор за санкционным режимом, мотивировала это нехваткой времени на изучение последствий отмены санкций.

